Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV03 febbraio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 4 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda mercoledì 4 febbraio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Enver e Hatice in una scena de La forza di una donnaEnver e Hatice in una scena de La forza di una donna

Nella nuova puntata di mercoledì 4 febbraio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Enver mente a Bahar.

La forza di una donna 3: cosa succede il 4 febbraio

Al suo risveglio, Bahar chiede a Enver cosa sia successo. Enver, però, le mente, dicendo che è semplicemente svenuta.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video