SERIE TV03 febbraio 2026

Forbidden Fruit, come finisce la seconda stagione

Il finale di stagione della serie turca Forbidden Fruit è andato in onda martedì 3 febbraio ed è disponibile gratis su Mediaset Infinity
L'ultimo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) è andato in onda su Canale 5 martedì 3 febbraio ed è disponibile gratis su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit, come finisce la seconda stagione?

Nell'ultimo episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit, Yigit si presenta alla villa deciso a confessare a Ender di essere suo figlio, ma viene respinto bruscamente dalla donna.

Nel frattempo, nel tentativo di incastrare Sahika, Ender le tende una trappola, riuscendo però a registrare soltanto una minaccia appena mascherata.

Poco dopo, mentre dalla terrazza della villa fissa il mare, Ender riceve una visita del tutto inaspettata: viene aggredita e spinta in mare.

Forbidden Fruit, quando inizia la terza stagione e dove vederla

I nuovi episodi della terza stagione di Forbidden Fruit andranno in onda su Canale 5 alle 14.10, dal lunedì al venerdì, dal 4 febbraio. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda insieme ad altri contenuti esclusivi.

