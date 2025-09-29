Mediaset Infinity logo
La promessa
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La promessa
ANTICIPAZIONI
29 settembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 30 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 30 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:
Angel Hector Sanchez (Antonio) e Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La Promessa
Angel Hector Sanchez (Antonio) e Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà martedì 30 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 30 settembre

Nella puntata di martedì 30 settembre, Cruz è indignata per la pubblicazione della rivista e Alonso teme che la notizia finisca per influenzare i suoi affari. Manuel e Jana passano la notte nella casa degli anziani.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Raimondo Todaro, l'intervista in 100 secondi

Recap

Raimondo Todaro, l'intervista in 100 secondi

I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'insegnante di danza

I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'insegnante di danza

Paris Fashion Week: la rivoluzione della moda tra debutti storici e una Ville Lumière tutta da vivere

fashion

Paris Fashion Week: la rivoluzione della moda tra debutti storici e una Ville Lumière tutta da vivere

La settimana della moda di Parigi si preannuncia come una delle più movimentate degli ultimi anni

La settimana della moda di Parigi si preannuncia come una delle più movimentate degli ultimi anni

Another Love, dal 6 ottobre su Mediaset Infinity

SERIE TV

Another Love, dal 6 ottobre su Mediaset Infinity

Dal 6 ottobre su Mediaset Infinity parte Another Love, nuova serie turca con protagonisti Hande Erçel e Burak Deniz

Dal 6 ottobre su Mediaset Infinity parte Another Love, nuova serie turca con protagonisti Hande Erçel e Burak Deniz

La notte nel cuore, le anticipazioni del 2 ottobre

SERIE TV

La notte nel cuore, le anticipazioni del 2 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio de La notte nel cuore, la nuova serie in onda giovedì 2 ottobre su Canale 5

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio de La notte nel cuore, la nuova serie in onda giovedì 2 ottobre su Canale 5

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity