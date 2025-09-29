La Promessa, le anticipazioni del 30 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 30 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà martedì 30 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
La Promessa, le anticipazioni del 30 settembre
Nella puntata di martedì 30 settembre, Cruz è indignata per la pubblicazione della rivista e Alonso teme che la notizia finisca per influenzare i suoi affari. Manuel e Jana passano la notte nella casa degli anziani.
