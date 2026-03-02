Scopriamo cosa succederà martedì 3 marzo nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di martedì 3 marzo, per non turbare la madre, Curro dovrà indossare temporaneamente i suoi abiti da giovane nobile e comportarsi come tale di fronte alla donna.
Manuel e Tono dopo aver fatto i conti, capiscono che servirà molto denaro per avviare il progetto dei prototipi di motore per gli aeroplani.