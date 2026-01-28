Scopriamo cosa succederà giovedì 29 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di giovedì 29 gennaio, Don Romulo chiede spiegazioni a donna Pia sull'incidente di Curro. Pia esorta Curro a tornare in automobile alla Promessa, ma lui rifiuta. Insospettitosi per la caduta da novellino, Manuel interroga Curro. Grazie a Samuel, Donna Petra rivede il licenziamento di Maria.