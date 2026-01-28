Catalogo
ANTICIPAZIONI28 gennaio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 29 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 29 gennaio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Maria Castro (Pia) in una scena de La PromessaMaria Castro (Pia) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà giovedì 29 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di giovedì 29 gennaio, Don Romulo chiede spiegazioni a donna Pia sull'incidente di Curro. Pia esorta Curro a tornare in automobile alla Promessa, ma lui rifiuta. Insospettitosi per la caduta da novellino, Manuel interroga Curro. Grazie a Samuel, Donna Petra rivede il licenziamento di Maria.

