SERIE TV28 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 29 gennaio

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 29 gennaio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Sarp Can Koroglu (Yigit) in una scena di Forbidden Fruit 2Sarp Can Koroglu (Yigit) in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 29 gennaio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Yagmur si presenta nel locale in cui Yigit lavora come parcheggiatore insieme a un’amica per parlare con lui, chiarendogli di provare un sincero interesse nei suoi confronti e di non essere alla ricerca di una semplice avventura.

