SERIE TV28 gennaio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 29 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda giovedì 29 gennaio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Bahar in una scena de La forza di una donna 3Bahar in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di giovedì 29 gennaio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Ender sviene.

La forza di una donna 3: cosa succede il 29 gennaio

Enver riceve una telefonata dalla polizia che lo avvisa dell'incidente. Dopo essere svenuto, si fa portare in taxi all'ospedale, dove viene sedato per via del suo stato di agitazione. Anche Sirin riceve una telefonata che la avvisa dell'incidente e si precipita in ospedale.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

