La Promessa, le anticipazioni del 27 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 27 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà sabato 27 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 27 settembre, dopo l'emorragia di Catalina, il medico consiglia assoluto riposo e rivela ad Alonso che è incinta di due gemelli. Petra spinge Santos a cercare risposte su sua madre.
