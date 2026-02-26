Carmen Flores (Simona), Teresa Quintero (Candela) e Enrique Fortún (Lopez Ruiz) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà venerdì 27 febbraio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 27 febbraio

Nella puntata di venerdì 27 febbraio, Catalina e Adriano riescono a convincere Padre Samuel a celebrare segretamente il loro matrimonio.

Nel frattempo, la preoccupazione di Simona cresce quando scopre che Manuel ha mandato suo figlio a Valverde de la Jara con dei soldi e che ancora non è tornato.

