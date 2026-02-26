Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV26 febbraio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 27 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda venerdì 27 febbraio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Bahar in una scena de La forza di una donna 3Bahar in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di venerdì 27 febbraio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Fazilet è interessata alla vita di Bahar.

La forza di una donna 3: cosa succede il 27 febbraio

La signora Fazilet, scrittrice che ha ormai perso l'ispirazione, si dimostra particolarmente interessata alla vita di Bahar e alla sua storia.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video