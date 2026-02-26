Nella nuova puntata di venerdì 27 febbraio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Fazilet è interessata alla vita di Bahar.
La signora Fazilet, scrittrice che ha ormai perso l'ispirazione, si dimostra particolarmente interessata alla vita di Bahar e alla sua storia.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.