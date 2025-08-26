Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di mercoledì 27 agosto, Maria sorprende Samuel che fa il bagno nudo nel lago.

La Promessa, le anticipazioni del 27 agosto

Manuel non riesce a capire perché Jana se n'è andata. Vera dice a Teresa di essere fuggita da casa per allontanarsi dal padre, un uomo molto malvagio e un perfido strozzino. Cruz fa pesare a Manuel il fatto di dover annullare la festa di fidanzamento anche se in realtà non ha mandato gli inviti. Tadeo rivela a Catalina che è stato Adriano ad inviarle un cesto di frutta.

Petra si lamenta con Romulo di aver permesso a Maria di assentarsi senza prima consultarla. Maria deve rientrare con Samuel in motocicletta quando all'improvviso la moto si ferma. Santos dice a Petra di aver visto suo padre in atteggiamenti affettuosi con Pia. Manuel viene a sapere da Curro che Cruz aveva vietato alla servitù di avere dei rapporti amichevoli con Jana. Maria sorprende Samuel che fa il bagno nudo nel lago.

