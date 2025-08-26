Mediaset Infinity logo
La promessa
ANTICIPAZIONI
26 agosto 2025

La Promessa, le anticipazioni del 27 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 27 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Padre Samuel in La Promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di mercoledì 27 agosto, Maria sorprende Samuel che fa il bagno nudo nel lago.

La Promessa, le anticipazioni del 27 agosto

Manuel non riesce a capire perché Jana se n'è andata. Vera dice a Teresa di essere fuggita da casa per allontanarsi dal padre, un uomo molto malvagio e un perfido strozzino. Cruz fa pesare a Manuel il fatto di dover annullare la festa di fidanzamento anche se in realtà non ha mandato gli inviti. Tadeo rivela a Catalina che è stato Adriano ad inviarle un cesto di frutta.

Petra si lamenta con Romulo di aver permesso a Maria di assentarsi senza prima consultarla. Maria deve rientrare con Samuel in motocicletta quando all'improvviso la moto si ferma. Santos dice a Petra di aver visto suo padre in atteggiamenti affettuosi con Pia. Manuel viene a sapere da Curro che Cruz aveva vietato alla servitù di avere dei rapporti amichevoli con Jana. Maria sorprende Samuel che fa il bagno nudo nel lago.

