ANTICIPAZIONI24 gennaio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 25 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 25 gennaio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Manuel Regueiro (Alonso) in una scena de La PromessaManuel Regueiro (Alonso) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà domenica 25 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di domenica 25 gennaio, Manuel si confida con Nica e Antonio che lo consolano. Lorenzo rimprovera e umilia Curro per non aver pulito al meglio i suoi stivali, e il lacchè informa i maggiordomi dell'accaduto chiedendo conferma del lavoro effettuato.

Alonso convince Leocadia a rimanere a palazzo. La donna va da Petra per informarla e la ricatta con una lettera scritta dalla servitù.

