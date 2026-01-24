Manuel Regueiro (Alonso) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà domenica 25 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 25 gennaio

Nella puntata di domenica 25 gennaio, Manuel si confida con Nica e Antonio che lo consolano. Lorenzo rimprovera e umilia Curro per non aver pulito al meglio i suoi stivali, e il lacchè informa i maggiordomi dell'accaduto chiedendo conferma del lavoro effettuato.

Alonso convince Leocadia a rimanere a palazzo. La donna va da Petra per informarla e la ricatta con una lettera scritta dalla servitù.

