Scopriamo cosa succederà giovedì 25 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di giovedì 25 dicembre, Curro nutre dei sospetti, così mette alle strette il Dottor Gamarra per avere la sua opinione riguardo la morte di Jana, ma vengono interrotti.
Alonso, dietro consiglio di Don Romulo, parla con i suoi figli e Martina della lettera ricevuta da parte della Casa Reale.