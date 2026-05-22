Scopriamo cosa succederà sabato 23 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 23 maggio, Tono offre a Enora la possibilità di osservare da vicino la costruzione di un motore durante l'assenza di Manuel.
Nel frattempo, Angela si ritrova soffocata dalle pressioni della madre e di Lorenzo, che la spingono a chiedere scusa al marchese de Andujar pur di salvaguardare un importante affare.
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