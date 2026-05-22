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La promessa

ANTICIPAZIONI22 maggio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 23 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 23 maggio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Sara Miquel (Leocadia) in una scena di La Promessa
Sara Miquel (Leocadia) in una scena di La Promessa

Scopriamo cosa succederà sabato 23 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 23 maggio

Nella puntata di sabato 23 maggio, Tono offre a Enora la possibilità di osservare da vicino la costruzione di un motore durante l'assenza di Manuel.

Nel frattempo, Angela si ritrova soffocata dalle pressioni della madre e di Lorenzo, che la spingono a chiedere scusa al marchese de Andujar pur di salvaguardare un importante affare.

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