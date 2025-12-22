Scopriamo cosa succederà martedì 23 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di martedì 23 dicembre, Alonso è preoccupato per la perdita del marchesato e Leocadia gli dice che cercherà di aiutarlo a risolvere il problema.
Alonso dice a Manuel che non si può seppellire Jana nella tomba dei De Lujan, ma che deve essere sepolta nella zona comune del cimitero.