Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
ANTICIPAZIONI22 dicembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 23 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 23 dicembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La PromessaArturo Sancho (Manuel) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà martedì 23 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 23 dicembre

Nella puntata di martedì 23 dicembre, Alonso è preoccupato per la perdita del marchesato e Leocadia gli dice che cercherà di aiutarlo a risolvere il problema.

Alonso dice a Manuel che non si può seppellire Jana nella tomba dei De Lujan, ma che deve essere sepolta nella zona comune del cimitero.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video