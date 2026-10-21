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ANTICIPAZIONI21 ottobre 2026

La Promessa, le anticipazioni del 22 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 22 ottobre su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà giovedì 22 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 22 ottobre

Manuel Regueiro (Alonso) in una scena de La Promessa
Manuel Regueiro (Alonso) in una scena de La Promessa

Nella puntata di giovedì 22 ottobre, Teresa viene contestata dalla servitù, sfinita dalla mancanza di personale sufficiente. Vera non perdona alla governante l'addio di Lope, avvenuto in circostanze misteriose, mentre Cristobal continua a sostenerla.

Manuel scopre il ruolo di Leocadia e le dichiara guerra, mentre il ritorno di Margarita riaccende vecchi conflitti.

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