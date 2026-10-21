Scopriamo cosa succederà giovedì 22 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di giovedì 22 ottobre, Teresa viene contestata dalla servitù, sfinita dalla mancanza di personale sufficiente. Vera non perdona alla governante l'addio di Lope, avvenuto in circostanze misteriose, mentre Cristobal continua a sostenerla.
Manuel scopre il ruolo di Leocadia e le dichiara guerra, mentre il ritorno di Margarita riaccende vecchi conflitti.