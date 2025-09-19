Mediaset Infinity logo
La promessa
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La promessa
ANTICIPAZIONI
19 settembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 20 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 20 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:
La Promessa

Scopriamo cosa succederà sabato 20 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 20 settembre

Nella puntata di sabato 20 settembre, grazie alla telefonata di Jana in ospedale, Maria Fernandez scopre che padre Samuel si è rotto solo una gamba e che la sua vita non è in pericolo. La servitù festeggia con Jana e Manuel.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Andrea Bocelli e gli altri ospiti

OSPITI

Andrea Bocelli e gli altri ospiti

Scopriamo chi sarà a Verissimo sabato 20 e domenica 21 settembre

Scopriamo chi sarà a Verissimo sabato 20 e domenica 21 settembre

Segreti di famiglia 2, il riassunto della settimana dal 15 al 19 settembre

SERIE TV

Segreti di famiglia 2, il riassunto della settimana dal 15 al 19 settembre

I momenti più importanti di Segreti di famiglia 2 della settimana

I momenti più importanti di Segreti di famiglia 2 della settimana

Grande Fratello 2025, chi sono i concorrenti

CONCORRENTI

Grande Fratello 2025, chi sono i concorrenti

Scopriamo chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello

Scopriamo chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello

I nuovi volti iconici delle Maison

fashion

I nuovi volti iconici delle Maison

La stagione delle campagne pubblicitarie si apre con un cast stellare: da Scarlett Johansson a Paris Hilton

La stagione delle campagne pubblicitarie si apre con un cast stellare: da Scarlett Johansson a Paris Hilton

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity