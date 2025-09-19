La Promessa, le anticipazioni del 20 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 20 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà sabato 20 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
La Promessa, le anticipazioni del 20 settembre
Nella puntata di sabato 20 settembre, grazie alla telefonata di Jana in ospedale, Maria Fernandez scopre che padre Samuel si è rotto solo una gamba e che la sua vita non è in pericolo. La servitù festeggia con Jana e Manuel.
