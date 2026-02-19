Catalogo
ANTICIPAZIONI19 febbraio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 20 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 20 febbraio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La PromessaIsabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà venerdì 20 febbraio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di venerdì 20 febbraio, Lorenzo sogna di riconquistare prestigio con una grande festa di compleanno.

Tra la corrispondenza del palazzo, Curro trova il nome di Rufino de la Merced, l'esperto di veleni contattato da Pia: un dettaglio che rischia di mandare in frantumi il suo piano per scoprire chi ha ucciso Jana.

