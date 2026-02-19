Scopriamo cosa succederà venerdì 20 febbraio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di venerdì 20 febbraio, Lorenzo sogna di riconquistare prestigio con una grande festa di compleanno.
Tra la corrispondenza del palazzo, Curro trova il nome di Rufino de la Merced, l'esperto di veleni contattato da Pia: un dettaglio che rischia di mandare in frantumi il suo piano per scoprire chi ha ucciso Jana.