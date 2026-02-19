Catalogo
SERIE TV19 febbraio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 20 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda venerdì 20 febbraio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di venerdì 20 febbraio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Jale chiama la signora Fazilet.

La forza di una donna 3: cosa succede il 20 febbraio

Ceyda fa una proposta ad Arif.

Jale sente la signora Fazilet per sincerarsi che stia bene e per ricordarle di fare fisioterapia.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

