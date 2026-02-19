Nella nuova puntata di venerdì 20 febbraio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Jale chiama la signora Fazilet.
Ceyda fa una proposta ad Arif.
Jale sente la signora Fazilet per sincerarsi che stia bene e per ricordarle di fare fisioterapia.
