Scopriamo cosa succederà martedì 2 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di martedì 2 maggio, Leocadia regala un'automobile ad Alonso.
Vera si preoccupa per Lope dal momento in cui non si hanno sue notizie. La storia fra Curro e Angela prosegue anche se entrambi devono fare attenzione.
Lope, rientrato alla Promessa, comunica a Curro che il quaderno dai bordi dorati è stato distrutto dopo che il duca si è visto con Lorenzo.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google