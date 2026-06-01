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La promessa

ANTICIPAZIONI01 giugno 2026

La Promessa, le anticipazioni del 2 giugno

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 2 giugno su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà martedì 2 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 2 giugno

Carmen Asecas (Catalina) e Ibrahim Al Shami (Adriano) in una scena de La Promessa
Carmen Asecas (Catalina) e Ibrahim Al Shami (Adriano) in una scena de La Promessa

Nella puntata di martedì 2 maggio, Leocadia regala un'automobile ad Alonso.

Vera si preoccupa per Lope dal momento in cui non si hanno sue notizie. La storia fra Curro e Angela prosegue anche se entrambi devono fare attenzione.

Lope, rientrato alla Promessa, comunica a Curro che il quaderno dai bordi dorati è stato distrutto dopo che il duca si è visto con Lorenzo.

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