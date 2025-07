Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 18 luglio su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Pia Adarre, interpretata da María Castro, in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alla vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di venerdì 18 luglio, Riflettori puntati sul rapporto tra Manuel, erede del marchesato, e Jana Expósito, arrivata alla tenuta per scoprire la verità sul suo passato, ma anche sulle difficoltà che coinvolgono Catalina e il conte Pelayo, così come i marchesi Cruz e Alonso. E ancora, gli intrecci che tra la servitù coinvolgono il cuoco Lope e Vera, ma anche le strategie che spesso vedono Petra scontrarsi con Ricardo.

La Promessa, le anticipazioni del 18 luglio

Lorenzo, interpretato da Guillermo Serrano, in una scena de La Promessa

Dopo aver preso tempo di fronte all'offerta dei marchesi, Jana ragiona su quale sia la scelta più giusta da prendere e arriva più volte a confrontarsi con Manuel, senza però trovare un punto di incontro. Lorenzo incontra nuovamente la duchessa de Carril, con la quale ha un accordo: lei è invitata a diffondere voci sulla crisi tra i marchesi, mentre il capitano non rivelerà la vera identità di Vera. Il marchese ribadisce a Romulo di non poter riassumere donna Pia per imposizione di Cruz e il maggiordomo presenta le sue dimissioni in segno di solidarietà alla ex collega. Inaspettatamente, José Juan - il fratello di Paco con cui Manuel e Curro avevano combattuto durante la guerra - si presenta alla Promessa per avanzare una richiesta a Lorenzo.

