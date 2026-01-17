Scopriamo cosa succederà domenica 18 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di domenica 18 gennaio, la proposta di matrimonio di Adriano non va a buon fine: Catalina lo respinge ancora una volta, sostenendo di non avere bisogno della compassione di nessuno.
Maria sembra ormai destinata al licenziamento e Lope e Teresa decidono di coinvolgere Samuel, che parla con Petra per convincerla a cambiare idea.