ANTICIPAZIONI17 gennaio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 18 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 18 gennaio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Una scena de La PromessaUna scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà domenica 18 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 18 gennaio

Nella puntata di domenica 18 gennaio, la proposta di matrimonio di Adriano non va a buon fine: Catalina lo respinge ancora una volta, sostenendo di non avere bisogno della compassione di nessuno.

Maria sembra ormai destinata al licenziamento e Lope e Teresa decidono di coinvolgere Samuel, che parla con Petra per convincerla a cambiare idea.

