Scopriamo cosa succederà giovedì 18 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 18 dicembre

Nella puntata di giovedì 18 dicembre, Jana è ancora in gravi condizioni, ma il medico, dopo averla visitata un paio di volte, è fiducioso che possa riprendersi e che il bambino che aspetta sopravviva. Queste buone notizie vengono quasi offuscate da un articolo di giornale che svela le origini di Curro, mettendo in agitazione tutta La Promessa. Il signorino decide di ammettere davanti alla servitù che è il figlio del marchese e della cameriera Dolores, e che è anche fratello di Jana, come dicono le voci che circolano. Angela, viste le circostanze, dà tutto il suo sostegno a Curro.

