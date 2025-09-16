La Promessa, le anticipazioni del 17 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 17 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà mercoledì 17 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
La Promessa, le anticipazioni del 17 settembre
Nella puntata di mercoledì 17 settembre, il matrimonio di Jana e Manuel si svolge alla perfezione. Dopo la celebrazione, Cruz fa finta di fare gli auguri a Jana, ma in realtà le dice che la odierà per sempre per aver disonorato la famiglia De Lujan.
