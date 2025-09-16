Mediaset Infinity logo
La promessa
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La promessa
ANTICIPAZIONI
16 settembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 17 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 17 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:
Arturo Sancho (Manuel Luján) e Ana Garces (Jana Exposito) in una scena de La promessa
Arturo Sancho (Manuel Luján) e Ana Garces (Jana Exposito) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà mercoledì 17 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 17 settembre

Nella puntata di mercoledì 17 settembre, il matrimonio di Jana e Manuel si svolge alla perfezione. Dopo la celebrazione, Cruz fa finta di fare gli auguri a Jana, ma in realtà le dice che la odierà per sempre per aver disonorato la famiglia De Lujan.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Forbidden Fruit 2, la puntata del 16 settembre in streaming

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, la puntata del 16 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 16 settembre su Canale 5, è su Mediaset Infinity

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 16 settembre su Canale 5, è su Mediaset Infinity

La storia di Paris Hilton. Fenomenologia di un’ereditiera

entertainment

La storia di Paris Hilton. Fenomenologia di un’ereditiera

Dalle passerelle calcate sin da bambina, passando per la musica e i profumi, fino alla recente campagna per Karl Lagerfeld (dove veste i suoi panni). Ecco perché Paris continua a far parlare di sé

Dalle passerelle calcate sin da bambina, passando per la musica e i profumi, fino alla recente campagna per Karl Lagerfeld (dove veste i suoi panni). Ecco perché Paris continua a far parlare di sé

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante festeggiano il primo compleanno di Leo

FESTA

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante festeggiano il primo compleanno di Leo

Il calciatore e la compagna hanno celebrato il primo anno di vita di Leo

Il calciatore e la compagna hanno celebrato il primo anno di vita di Leo

Asena Girisken: "La mia Yesim, condannata dal destino"

ESCLUSIVA

Asena Girisken: "La mia Yesim, condannata dal destino"

L'attrice di Tradimento che interpreta Yesim si racconta in esclusiva, commentando le sue emozioni al finale della serie tv

L'attrice di Tradimento che interpreta Yesim si racconta in esclusiva, commentando le sue emozioni al finale della serie tv

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity