Scopriamo cosa succederà sabato 17 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 17 gennaio, Pia sorprende Curro in camera di Cruz. Lui le racconta che sta ancora indagando sulla morte di Jana e Pia si offre di aiutarlo. Ricardo confida a Romulo che Ana sta cercando di riavvicinarsi.
Candela e Lope sono combattuti se dire o meno a Simona che Antonio è a Lujan, e Lope decide di andare a cercarlo al rifugio, ma non lo trova. Simona li sorprende a confabulare e intuisce che le stanno nascondendo qualcosa.