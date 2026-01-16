Amparo Piñero (Martina) e Gonzalo Ramos (Jacobo) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà sabato 17 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 17 gennaio

Nella puntata di sabato 17 gennaio, Pia sorprende Curro in camera di Cruz. Lui le racconta che sta ancora indagando sulla morte di Jana e Pia si offre di aiutarlo. Ricardo confida a Romulo che Ana sta cercando di riavvicinarsi.

Candela e Lope sono combattuti se dire o meno a Simona che Antonio è a Lujan, e Lope decide di andare a cercarlo al rifugio, ma non lo trova. Simona li sorprende a confabulare e intuisce che le stanno nascondendo qualcosa.

