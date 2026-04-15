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La promessa

ANTICIPAZIONI15 aprile 2026

La Promessa, le anticipazioni del 16 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 16 aprile su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Xavi Lock (Curro De La Mata) e Alicia Moruno (Eugenia) in una scena de La Promessa
Xavi Lock (Curro De La Mata) e Alicia Moruno (Eugenia) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà giovedì 16 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 16 aprile

Nella puntata di giovedì 16 aprile, il comportamento instabile e imprevedibile di Eugenia spinge i de Lujan a prendere una decisione drastica in vista del battesimo dei bambini.

Nessuno si fida del presunto cambiamento di donna Petra, tanto che Maria Fernandez continua ad accusarla di quanto sta accadendo a padre Samuel. Tuttavia, il sacerdote le fa chiaramente capire di avere piena fiducia in Petra.

Nel frattempo, Jacobo e Martina continuano a discutere, e lui inizia a domandarsi seriamente se la loro relazione abbia davvero un futuro. Romulo ed Emilia, invece, approfondiscono la loro amicizia, rievocando i momenti felici trascorsi insieme.

Tono si confida solo in parte con la madre riguardo al furto dell'automobile e del denaro: si vergogna di rivelarle ciò che finora ha ammesso soltanto con Manuel, ovvero di avere un debito con gente losca per un ammontare di cinquemila pesetas.

Eugenia, che avrebbe dovuto restare a La Promessa insieme a Curro e non assistere alla cerimonia, si presenta invece al castello.

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