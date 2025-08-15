Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di sabato 16 agosto, Marcelo sembra vedere qualcuno che lo mette a disagio.

La Promessa, le anticipazioni del 16 agosto

Jana è in ansia per la festa per la proposta di matrimonio che le sta organizzando Cruz e va a sfogarsi da Maria, che a sua volta le confessa di aver cambiato idea su Padre Samuel. L'indomani, Petra scopre che María ha dormito nella stanza di Jana e la marchesa vuole approfittare di questo errore. Martina chiede alla cugina se è ancora innamorata di Adriano.

