La Promessa, le anticipazioni del 15 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 15 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà lunedì 15 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
La Promessa, le anticipazioni del 15 settembre
Nella puntata di lunedì 15 settembre, Leocadia tenta di fare coraggio a Catalina confessandole che anche lei era rimasta incinta senza essere sposata. I preparativi per il matrimonio entrano nel vivo e Cruz decide che Lorenzo accompagnerà Jana all'altare.
Leggi anche
L'annuncio
Il dj e l'attrice hanno annunciato sui social la nascita di Liam
Il dj e l'attrice hanno annunciato sui social la nascita di Liam
entertainment
Il genio del Duca Bianco ha finalmente una casa permanente: il David Bowie Centre al V&A East Storehouse, nel cuore di Stratford, quartiere in fermento della capitale britannica
Il genio del Duca Bianco ha finalmente una casa permanente: il David Bowie Centre al V&A East Storehouse, nel cuore di Stratford, quartiere in fermento della capitale britannica
SERIE TV
Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda lunedì 15 settembre su Canale 5
Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda lunedì 15 settembre su Canale 5