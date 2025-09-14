Mediaset Infinity logo
La promessa
La promessa
ANTICIPAZIONI
14 settembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 15 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 15 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Eva Martín in una scena de La promessa
Eva Martín (Cruz Ezquerdo) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà lunedì 15 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 15 settembre

Nella puntata di lunedì 15 settembre, Leocadia tenta di fare coraggio a Catalina confessandole che anche lei era rimasta incinta senza essere sposata. I preparativi per il matrimonio entrano nel vivo e Cruz decide che Lorenzo accompagnerà Jana all'altare.

