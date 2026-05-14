Scopriamo cosa succederà venerdì 15 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di venerdì 15 maggio, Adriano è nervoso per la festa e riceve gli ultimi consigli da Ricardo.
Tuttavia, un commento del duca Lisandro lo mette Adriano ancora più a disagio. Alla festa cerca di mantenere la calma, ma commette diversi errori.
Infine, Don Rómulo motiva la servitù affinché la festa proceda nel migliore dei modi e lui possa congedarsi dalla sua carriera con onore.