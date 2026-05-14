Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

La promessa

ANTICIPAZIONI14 maggio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 15 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 15 maggio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Jesus Cabrero (Duque De Carril) in una scena de La Promessa.
Jesus Cabrero (Duque De Carril) in una scena de La Promessa.

Scopriamo cosa succederà venerdì 15 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 15 maggio

Nella puntata di venerdì 15 maggio, Adriano è nervoso per la festa e riceve gli ultimi consigli da Ricardo.

Tuttavia, un commento del duca Lisandro lo mette Adriano ancora più a disagio. Alla festa cerca di mantenere la calma, ma commette diversi errori.

Infine, Don Rómulo motiva la servitù affinché la festa proceda nel migliore dei modi e lui possa congedarsi dalla sua carriera con onore.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video