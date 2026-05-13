Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Be My Sunshine

SERIE TV14 maggio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 14 maggio in streaming

La puntata del 14 maggio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
Condividi:

La puntata integrale del 14 maggio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 14 maggio

Ipek Tenolcay (Zeynep) in una scena di Be My Sunshine.
Ipek Tenolcay (Zeynep) in una scena di Be My Sunshine.

Poyraz e Haziran trascorrono insieme il loro primo giorno da vera e propria coppia.

Inoltre, scoprono che Batu non ha lasciato l'isola e discutono con lui: il ragazzo non può tornare ad Istanbul perchè è scappato dalla sua famiglia e si sta nascondendo.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video