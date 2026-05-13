Poyraz e Haziran trascorrono insieme il loro primo giorno da vera e propria coppia.

Inoltre, scoprono che Batu non ha lasciato l'isola e discutono con lui: il ragazzo non può tornare ad Istanbul perchè è scappato dalla sua famiglia e si sta nascondendo.

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