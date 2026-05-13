La puntata integrale del 14 maggio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Poyraz e Haziran trascorrono insieme il loro primo giorno da vera e propria coppia.
Inoltre, scoprono che Batu non ha lasciato l'isola e discutono con lui: il ragazzo non può tornare ad Istanbul perchè è scappato dalla sua famiglia e si sta nascondendo.