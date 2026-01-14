Xavi Lock (Curro De La Mata) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà giovedì 15 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 15 gennaio

Nella puntata di giovedì 15 gennaio, Ana vuole prendere residenza a Lujan e chiede a Ricardo di accompagnarla all'anagrafe, perché essendo ancora sposati, ha bisogno della sua firma. Curro cerca di mettere una certa distanza tra lui e Ángela, dato che ora è un valletto.

Tuttavia, lei non si arrende e organizza un ultimo incontro prima della sua partenza definitiva. Leocadia ha la ferma intenzione di lasciare La Promessa, ma questo non le impedisce di continuare a fare la padrona di casa, dando istruzioni a destra e a manca.

