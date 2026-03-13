Scopriamo cosa succederà sabato 14 marzo nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 14 marzo, Angela, Curro e Lope tornano dal casinò con informazioni inaspettate: scoprono che Basilio è un mercenario incaricato di uccidere Curro.
Tuttavia, l’uomo non conosce l’identità del mandante; l’unica cosa che sa è il luogo in cui ha ricevuto l’incarico: la gioielleria Llop.