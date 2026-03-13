Catalogo
ANTICIPAZIONI13 marzo 2026

La Promessa, le anticipazioni del 14 marzo

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 14 marzo su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Xavi Lock (Curro) in una scena de La PromessaXavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà sabato 14 marzo nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 14 marzo

Nella puntata di sabato 14 marzo, Angela, Curro e Lope tornano dal casinò con informazioni inaspettate: scoprono che Basilio è un mercenario incaricato di uccidere Curro.

Tuttavia, l’uomo non conosce l’identità del mandante; l’unica cosa che sa è il luogo in cui ha ricevuto l’incarico: la gioielleria Llop.

