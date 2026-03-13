Emre in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di sabato 14 marzo della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Arif ed Emre hanno un confronto.

La forza di una donna 3: cosa succede il 14 marzo

Dopo aver scoperto che Emre e Kismet hanno una relazione, Arif ed Emre hanno un confronto. Come reagirà Arif alla loro relazione?

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

