Scopriamo cosa succederà domenica 14 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di domenica 14 dicembre, la strenua difesa che Santos fa di Ana suscita la gelosia di Petra, che lo mette di fronte al fatto che Ana non è la buona madre che lui crede. Santos affronta Petra e ne parla con Ana.
Cruz propone a Lorenzo di rinunciare all'idea di far sposare Curro. Jana continua a voler scoprire la verità sull'assassino di sua madre, ma né Cruz né Leocadia glielo rendono facile.