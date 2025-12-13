Una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di lunedì 15 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Emre invita Sirin a cena.

La forza di una donna 2: cosa succede il 15 dicembre

Sirin porta il börek al bar di Emre e gli fa notare che, il giorno precedente, stava chiacchierando con alcune ragazze. Emre, per farsi perdonare, la invita a cena, ma poi ricorda di avere già un impegno ed è costretto a rimandare.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

