SERIE TV13 dicembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 15 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda lunedì 15 dicembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Una scena de La forza di una donna 2Una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di lunedì 15 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Emre invita Sirin a cena.

La forza di una donna 2: cosa succede il 15 dicembre

Sirin porta il börek al bar di Emre e gli fa notare che, il giorno precedente, stava chiacchierando con alcune ragazze. Emre, per farsi perdonare, la invita a cena, ma poi ricorda di avere già un impegno ed è costretto a rimandare.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

