La Promessa, le anticipazioni del 13 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 13 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà sabato 13 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
La Promessa, le anticipazioni del 13 settembre
Nella puntata di sabato 13 settembre, Cruz non fa altro che protestare per l'imminenza delle nozze di Manuel e Jana. Ma Alonso insiste per celebrarle entro due giorni. La marchesa intende escludere buona parte della servitù.
Leggi anche
Coppie
La dedica dell'attrice e conduttrice al compagno: "Con tutto il mio cuore"
La dedica dell'attrice e conduttrice al compagno: "Con tutto il mio cuore"
SERIE TV
La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 12 settembre su Canale 5, è su Mediaset Infinity
La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 12 settembre su Canale 5, è su Mediaset Infinity
La storia
La storia di Carlo Acutis raccontata a Verissimo da sua madre
La storia di Carlo Acutis raccontata a Verissimo da sua madre
living
Ispirazioni di stagione tra materiali, colori e forme organiche, dalla tradizione del grande design alle nuove visioni contemporanee
Ispirazioni di stagione tra materiali, colori e forme organiche, dalla tradizione del grande design alle nuove visioni contemporanee