La promessa
ANTICIPAZIONI
12 settembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 13 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 13 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Eva Martín (Cruz Ezquerdo) in una scena de La promessa
Eva Martín (Cruz Ezquerdo) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà sabato 13 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 13 settembre

Nella puntata di sabato 13 settembre, Cruz non fa altro che protestare per l'imminenza delle nozze di Manuel e Jana. Ma Alonso insiste per celebrarle entro due giorni. La marchesa intende escludere buona parte della servitù.

