ANTICIPAZIONI12 gennaio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 13 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 13 gennaio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà martedì 13 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di martedì 13 gennaio, Manuel, preso dallo sconforto, confessa ad Antonio e Nica chi è il responsabile della morte di Jana, lasciando entrambi increduli davanti alla crudeltà di una madre.

Ana, incapace di accettare il rifiuto di Ricardo, interviene contro Petra per difendere Maria Fernandez. A La Promessa arrivano non solo una lettera inquietante del conte de Ayala, ma anche una tragica notizia sul dottor Gamarra.

