Curro in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà sabato 13 dicembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 13 dicembre

Nella puntata di sabato 13 dicembre, Curro e Jana sanno di dover procedere con cautela, perché le informazioni in loro possesso potrebbero sconvolgere per sempre La Promessa. Nonostante ciò, Curro ritiene che sia giunto il momento di scoprire le carte e compie il passo decisivo che cambierà per sempre la sua vita: confessa ad Alonso le sue vere origini.

