Bennu Yildirimlar (Hatice Sarikadi) e Serif Erol (Enver Sarikadi) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di sabato 13 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sirin ha un confronto con Hatice.

La forza di una donna 2: cosa succede il 13 dicembre

Sirin e Hatice hanno un acceso confronto riguardo al lavoro di Enver, e Sirin ammette di aver sempre saputo tutto sulla menzogna detta dal padre.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

