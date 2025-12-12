Catalogo
SERIE TV12 dicembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 13 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda sabato 13 dicembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Bennu Yildirimlar (Hatice Sarikadi) e Serif Erol (Enver Sarikadi) in una scena de La forza di una donna 2Bennu Yildirimlar (Hatice Sarikadi) e Serif Erol (Enver Sarikadi) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di sabato 13 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sirin ha un confronto con Hatice.

La forza di una donna 2: cosa succede il 13 dicembre

Sirin e Hatice hanno un acceso confronto riguardo al lavoro di Enver, e Sirin ammette di aver sempre saputo tutto sulla menzogna detta dal padre.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

