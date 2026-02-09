Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
ANTICIPAZIONI09 febbraio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 10 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 10 febbraio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Amparo Pinero (Martina Lujan) in una scena de La promessaAmparo Pinero (Martina Lujan) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà martedì 10 febbraio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 10 febbraio

Nella puntata di martedì 10 febbraio, Leocadia fa arrivare a palazzo Emilia, un’infermiera chiamata ad assistere Catalina e i suoi due figli.

Intanto Manuel e Tono danno il via ai lavori per trasformare l’hangar nel nuovo progetto di Manuel, mentre tra le mura del palazzo si infittisce il mistero: di Santos non c’è alcuna traccia e Vera scopre che Ana ha lasciato Lujan.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video