Amparo Pinero (Martina Lujan) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà martedì 10 febbraio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 10 febbraio

Nella puntata di martedì 10 febbraio, Leocadia fa arrivare a palazzo Emilia, un’infermiera chiamata ad assistere Catalina e i suoi due figli.

Intanto Manuel e Tono danno il via ai lavori per trasformare l’hangar nel nuovo progetto di Manuel, mentre tra le mura del palazzo si infittisce il mistero: di Santos non c’è alcuna traccia e Vera scopre che Ana ha lasciato Lujan.

