Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà venerdì 10 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 10 aprile

Nella puntata di venerdì 10 aprile, Catalina e Pia decidono di trovare un modo per far sì che il Dottor Ferrer non vada via.

Teresa fa notare che Eugenia ha iniziato a nascondere oggetti e cibo, e lui teme sia l'inizio del peggio.

Petra si sfoga con Samuel perché la servitù continua a essere diffidente con lei, e il prete chiede a Maria di provare a darle una possibilità: lei accetta.

Alonso pretende che Adriano si scusi per la discussione avuta con il Conte.

Nel frattempo Catalina si rifiuta di sottomettersi al Conte e alla richiesta di Leocadia.

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