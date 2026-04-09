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La promessa

ANTICIPAZIONI09 aprile 2026

La Promessa, le anticipazioni del 10 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 10 aprile su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La PromessaIsabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà venerdì 10 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 10 aprile

Nella puntata di venerdì 10 aprile, Catalina e Pia decidono di trovare un modo per far sì che il Dottor Ferrer non vada via.

Teresa fa notare che Eugenia ha iniziato a nascondere oggetti e cibo, e lui teme sia l'inizio del peggio.

Petra si sfoga con Samuel perché la servitù continua a essere diffidente con lei, e il prete chiede a Maria di provare a darle una possibilità: lei accetta.

Alonso pretende che Adriano si scusi per la discussione avuta con il Conte.

Nel frattempo Catalina si rifiuta di sottomettersi al Conte e alla richiesta di Leocadia.

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