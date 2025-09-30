Mediaset Infinity logo
La promessa
La promessa
ANTICIPAZIONI
30 settembre 2025

La Promessa, le anticipazioni dell'1 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 1 ottobre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Una scena de La Promessa
Una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà mercoledì 1 ottobre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'1 ottobre

Nella puntata di mercoledì 1 ottobre, Alonso e Cruz continuano la discussione in camera. Cruz si sente offesa per essere stata aggredita verbalmente davanti a tutti.

