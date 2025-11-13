Negli episodi 97 e 98 della serie turca La notte nel cuore, andati in onda mercoledì 12 novembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, i rapitori mettono in atto il piano di Esat e lo chiamano.
Nuh incontra Halil.
Tahsin dà a Esat i soldi del riscatto ed Esma viene liberata.
Harika vede Sevilay prelevare al bancomat una somma considerevole e insinua che Cihan le versi mensilmente uno stipendio.
Cihan scopre che Hikmet è diventata tutrice legale di Samet.
Nuh e Melek fanno incontrare Halil a Sumru.
Halil va da Tahsin.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda il 12 novembre su Canale 5.