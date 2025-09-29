Ozge Ozpirincci (Bahar) in una scena de La forza di una donna

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 6 a sabato 11 ottobre durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: le anticipazioni dal 6 all'11 ottobre

Enver e le altre donne raccontano a Bahar tutto quello che è successo e il motivo per cui le hanno tenuto nascosto del ritorno di Sarp, sperando che lei potesse perdonarli, ma Bahar, profondamente delusa, dice loro di non volerli più vedere. Intanto, Arif ha uno scontro con Yusuf perché ha venduto l'anello di sua madre che aveva regalato a Bahar. Arif e Ceyda sospettano di alcuni uomini che vivono sopra il mercato e temono che stiano sorvegliando Bahar. Enver passa a trovare Arif al locale ma non lo trova, però nota la presenza dei suoi effetti personali e di una macchia di sangue sul bancone. Appena informa gli altri dell'accaduto, Ceyda ipotizza che gli uomini di cui sospettavano l'abbiano rapito. Ceyda inizia il suo lavoro come babysitter per Jale, ma alla fine della giornata Ceyda deve affrontare un problema inaspettato. Sarp si presenta a casa di Hatice ed Enver per parlare con loro di due questioni importanti.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE