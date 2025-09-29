Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La forza di una donna
SERIE TV
29 settembre 2025

La forza di una donna, le trame della settimana dal 6 all'11 ottobre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Condividi:
Ozge Ozpirincci (Bahar) in una scena de La forza di una donna
Ozge Ozpirincci (Bahar) in una scena de La forza di una donna

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 6 a sabato 11 ottobre durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: le anticipazioni dal 6 all'11 ottobre

Enver e le altre donne raccontano a Bahar tutto quello che è successo e il motivo per cui le hanno tenuto nascosto del ritorno di Sarp, sperando che lei potesse perdonarli, ma Bahar, profondamente delusa, dice loro di non volerli più vedere. Intanto, Arif ha uno scontro con Yusuf perché ha venduto l'anello di sua madre che aveva regalato a Bahar. Arif e Ceyda sospettano di alcuni uomini che vivono sopra il mercato e temono che stiano sorvegliando Bahar. Enver passa a trovare Arif al locale ma non lo trova, però nota la presenza dei suoi effetti personali e di una macchia di sangue sul bancone. Appena informa gli altri dell'accaduto, Ceyda ipotizza che gli uomini di cui sospettavano l'abbiano rapito. Ceyda inizia il suo lavoro come babysitter per Jale, ma alla fine della giornata Ceyda deve affrontare un problema inaspettato. Sarp si presenta a casa di Hatice ed Enver per parlare con loro di due questioni importanti.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Gabriele Finotello: "Ho ucciso papà, ma andrò a trovarlo ogni giorno al cimitero"

CRONACA

Gabriele Finotello: "Ho ucciso papà, ma andrò a trovarlo ogni giorno al cimitero"

Gabriele Finotello, graziato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, racconta a Dentro la notizia: "Non ci credevo"

Gabriele Finotello, graziato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, racconta a Dentro la notizia: "Non ci credevo"

Raimondo Todaro, l'intervista in 100 secondi

Recap

Raimondo Todaro, l'intervista in 100 secondi

I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'insegnante di danza

I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'insegnante di danza

La forza di una donna 2, la puntata del 29 settembre

SERIE TV

La forza di una donna 2, la puntata del 29 settembre

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 30 settembre

SERIE TV

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 30 settembre

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda martedì 30 settembre su Canale 5

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda martedì 30 settembre su Canale 5

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity