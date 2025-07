Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 28 luglio all'1 agosto durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: le anticipazioni dal 28 luglio all'1 agosto

Hatice riceve una telefonata dall'analista di Sirin, che la informa del rischio suicidario della ragazza e della necessità di un supporto costante. Nel frattempo, Bahar, rimasta senza soldi, chiede aiuto a Enver, ma lui scopre con amarezza che la sua pensione non è disponibile. Dopo accesi scontri con Hatice e Sirin, Enver decide di trasferirsi da Bahar, portando con sé anche la sua sartoria. Hatice, ignorando le manipolazioni di Sirin, va a casa di Bahar per passare del tempo con i nipoti e cerca di riavvicinarsi a lei e a Enver. Quando Bahar scopre che Enver sapeva da tempo della relazione tra Sirin e Sarp e l'aveva tenuta nascosta, reagisce con rabbia e lo affronta duramente. Nonostante tutto, Enver vuole continuare ad aiutarla. Convinta che Sarp sia ancora vivo, Bahar cerca disperatamente Julide, la madre di lui, sperando che possa prendersi cura dei suoi figli se lei dovesse morire. Per puro caso, Bahar scopre che Sirin, nel tentativo di evitarla, ha chiesto e ottenuto ospitalità da Jale e Musa. Decisa ad affrontarla, Bahar si presenta a sorpresa a casa loro, dando vita a un confronto molto acceso.

