La forza di una donna, le trame della settimana dal 22 al 28 settembre
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 22 al 28 settembre durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.
La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
La forza di una donna: le anticipazioni dal 22 al 28 settembre
Hatice scopre che Sirin ha un nuovo fidanzato che le regala abiti e denaro, chiarendo i sospetti sui beni trovati da Enver.
Sarp cerca di raggiungere Bahar in ospedale, ma viene fermato da Ceyda, mentre gli uomini di Nazir si avvicinano alla loro casa.
Piril porta i bambini al sicuro e raggiunge Sirin, mentre Bahar riceve incoraggiamenti da Ceyda e si prepara a tornare a casa.
Sarp scopre la tragedia della casa sul lago, mentre Bahar rientra e Nisan vuole rivelarle una notizia importante, rinviata dai genitori per permetterle riposo.
Nezir e Azmi organizzano un piano per far uscire Sarp allo scoperto, sorvegliando la casa di Bahar con l’aiuto di Elx e Munir.
Leggi anche
SERIE TV
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio de La notte nel cuore, la nuova serie in onda domenica 21 settembre su Canale 5
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio de La notte nel cuore, la nuova serie in onda domenica 21 settembre su Canale 5
entertainment
Ironica, lucida, implacabile osservatrice delle relazioni e delle convenzioni sociali: a 250 anni dalla nascita, Jane Austen non smette di essere contemporanea
Ironica, lucida, implacabile osservatrice delle relazioni e delle convenzioni sociali: a 250 anni dalla nascita, Jane Austen non smette di essere contemporanea
Anticipazioni
Cosa accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca disponibile su Mediaset Infinity?
Cosa accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca disponibile su Mediaset Infinity?