La forza di una donna, intervista a Feyyaz Duman: "Arif troppo calmo, io sono iperattivo"

L'attore Feyyaz Duman, che interpreta Arif Kara, in una scena di La forza di una donna

Ha conquistato il pubblico italiano con la sua dolcezza e la sua discrezione ne La forza di una donna, la serie turca che ha emozionato milioni di spettatori raccontando la storia di Bahar. Sullo schermo è Arif, l'uomo buono, paziente e silenzioso che rappresenta la parte più pura dell'amore. Nella vita reale, però, confessa sorridendo: "Non riesco a stare fermo più di mezz'ora, nemmeno seduto in un bar. Però io e Arif abbiamo lo stesso grande valore: la famiglia". Lo abbiamo incontrato a Milano, dove ci ha parlato dei suoi nuovi progetti, del suo rapporto con la moda (che più che seguire, ama reinventare) e del legame profondo che lo unisce ai suoi cari e alla sua terra, la Turchia.



Partiamo dal tuo personaggio ne La forza di una donna: in cosa siete diversi?

"Tra noi ci sono delle cose in comune e delle differenze. Ad esempio, io sono una persona molto impaziente, iperattiva. Non riesco a stare fermo più di mezz'ora, nemmeno seduto in un bar. Arif invece è calmo, paziente, sa aspettare. Io sono paziente solo quando si tratta dell'amore o delle persone a cui tengo, ma in generale ho sempre bisogno di muovermi".

E per quanto riguarda le cose in comune?

"Quello che abbiamo in comune è il valore della famiglia. Arif è molto legato a sua madre e, anche se ha dei problemi con il padre, lo rispetta e lo ama profondamente. Anch'io sono così: vengo da una famiglia molto unita e credo che gli affetti siano sacri. Condividiamo questo valore, questo senso di appartenenza e di responsabilità verso i nostri cari".