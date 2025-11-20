Catalogo
SERIE TV20 novembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 21 novembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 21 novembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Kemal e Yildiz in una scena di Forbidden Fruit 2Kemal e Yildiz in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 21 novembre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 21 novembre

Caner si rivolge a Dundar per recuperare il suo cellulare. Quest'ultimo, trovandosi in una situazione piuttosto scomoda, promette di fare il possibile, ma alla fine riferisce a Caner di non essere riuscito a trovare il cellulare, per poi consegnarlo a Yildiz.

