SERIE TV20 novembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 21 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda venerdì 21 novembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Una scena de La forza di una donna 2Una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di venerdì 21 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Hatice e Enver ospitano Idil.

La forza di una donna 2: cosa succede il 21 novembre

Emre, per errore, lascia intendere a Bahar che Yeliz è morta.

Non appena apprende la notizia, Bahar scoppia in un pianto disperato e chiama Arif per chiedere spiegazioni.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

