Nella nuova puntata di venerdì 21 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Hatice e Enver ospitano Idil.
Emre, per errore, lascia intendere a Bahar che Yeliz è morta.
Non appena apprende la notizia, Bahar scoppia in un pianto disperato e chiama Arif per chiedere spiegazioni.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.