La nuova puntata de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 3 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La forza di una donna: la trama del 3 luglio

Bahar guarda delle vecchie foto di Sarp sul suo cellulare insieme a Nisan e Doruk e ne scopre una scattata il giorno della sua morte a Toprakli, nella Bottega di Bahtiyar, un vecchio amico di Sarp. Così, i tre decidono di andare a trovarlo e l'uomo consegna a Bahar una lettera scritta da Sarp molto tempo prima, indirizzata a lei, in cui le racconta le sue origini e la sua intenzione di farla riappacificare con la madre Hatice. Intanto, Enver si confida con la moglie, sostenendo che a parer suo Sirin non abbia raccontato tutta la verità in merito a Sarp. Hatice mette in guardia la figlia, incoraggiandola ad avere un atteggiamento più discreto nei confronti del padre affinché non scopra come sono andate le cose. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

